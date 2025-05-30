Премьер Бранденбурга поставил условия одобрения финансового плана

Одобрение планов Союза и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) со стороны Коалиционного комитета возможно только при учете интересов всех федеральных земель, заявил премьер-министр Дитмар Войдке 30 мая в интервью «Политико» (The Politico).