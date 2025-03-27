Эксперт ЦБ Мехтиев: чтобы не работать, нужно скопить сумму трат на 25 лет

Накопления россиян, которые не хотят работать, должны быть на 25 лет. Об этом "Газете.Ru" заявил зампред экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
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