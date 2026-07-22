В Пестравке пьяный водитель Lada пытался дать взятку в 10 тыс. рублей

В Пестравском районе водитель автомобиля Lada Kalina предпринял попытку скрыться от сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, однако после задержания предложил полицейским денежные средства с целью избежать ответственности.
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