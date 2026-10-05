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Царьград

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В Самаре к 2028 году установят первый памятник русско-турецкой войне

В Самаре к 2028 году установят первый памятник русско-турецкой войне

Первый в стране монумент, посвящённый событиям русско-турецкой войны, рассчитывают установить в Самаре к 150-летию победы в ней — конкурс на проект памятника Самарскому знамени объявят в 2027 году.

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