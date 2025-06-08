Расчет БПЛА ZALA скорректировал удары авиации по целям ВСУ в Херсонской области

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZALA 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» скорректировали удары авиации Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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