Крымское информационное агентство

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Аспирант КФУ проведёт «Не просто субботник» на грант Росмолодёжи

Аспирант КФУ проведёт «Не просто субботник» на грант Росмолодёжи

Аспиранты Таврической академии Крымского федерального университета Ян Каразан и Анна Скрипник стали победителями конкурса микрогрантов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на реализацию социальных проектов для студентов.

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