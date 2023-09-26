Аспирант КФУ проведёт «Не просто субботник» на грант Росмолодёжи

Аспиранты Таврической академии Крымского федерального университета Ян Каразан и Анна Скрипник стали победителями конкурса микрогрантов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на реализацию социальных проектов для студентов.
Аспиранты Таврической академии Крымского федерального университета Ян Каразан и Анна Скрипник стали победителями конкурса микрогрантов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на реализацию социальных проектов для студентов.
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