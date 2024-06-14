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«Хабиб – великий человек. К нам часто заходят руководитель республики, борцы, олимпийские чемпионы». Касинтура из «Динамо» Махачкала о Нурмагомедове и Хасбике в раздевалке

– На стадион приходят и звездные гости: Хабиб Нурмагомедов, Хасбик. Они в раздевалке бывали? – Да. Правда, с Хасбиком лично я не виделся.

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