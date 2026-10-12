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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Амур» принимает «Ладу», «Салават» против «Нефтехимика», «Барыс» сыграет с «Сибирью», «Металлург» в гостях у «Торпедо».

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ. 12 октября « Амур » примет «Ладу», « Салават Юлаев » сыграет с « Нефтехимиком », « Барыс » встретится с «Сибирью», «Металлург» проведет гостевой матч с « Торпедо ».

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