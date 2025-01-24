В Карелии люди хотят жить в гармонии с природой, а не рядом с отелями

Горячая точка в Шуе. Люди в очередной раз выступили против индустрии туризма В Шуе 24 января прошли общественные слушания, на которых рассматривались предложения по проекту генплана Шуйского поселения и Правил землепользования и застройки.
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