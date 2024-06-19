Реабилитация в петрозаводском госпитале для ветеранов калечит психику

История пациентки, которая выжила после инсульта, но пострадала во время реабилитации Родственники пациентки, которая проходила реабилитацию после инсульта в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, рассказали нашей редакции эту историю.
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