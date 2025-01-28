Акции GM упали на 10%, несмотря на хорошую отчетность

Акции General Motors упали почти на 10% в ходе сегодняшней сессии, несмотря на то, что компании удалось превзойти прогнозы аналитиков по финансовым результатам за 4 квартал, а также представить воодушевляющие прогнозы на весь 2025 год, пишет CNBC.
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