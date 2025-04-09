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Царьград

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Rutube отразил кибернаступление: число атак снизилось до минимума

Rutube отразил кибернаступление: число атак снизилось до минимума

Национальная платформа Rutube зафиксировала снижение числа кибератак на свои серверы. В октябре 2024 года видеохостинг пережил крупнейшую атаку мощностью около 1 терабита в секунду, однако надежная защита обеспечила стабильность сервиса.

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