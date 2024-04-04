Су-34 ударили по ВСУ бомбами ОДАБ-500, от которых не укрыться в блиндаже

Удары наносились по опорному пункту и живой силе Фронтовые бомбардировщики Су-34 ударили по украинским военнослужащим авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в Министерстве обороны России.
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