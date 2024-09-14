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Царьград

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Женщина в Твери умерла у дверей больницы: Идёт расследование. Маму не приняли медики, заявила дочь

Женщина в Твери умерла у дверей больницы: Идёт расследование. Маму не приняли медики, заявила дочь

Жительница Твери скончалась, так и не получив медицинской помощи. Её дочь обвиняет медиков, отказавшихся принимать пациентку.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Оптимизаторша Голикова развалила всю медицину.А врачи вообще ничего не бояться.Их засудить очень сложно.Отделаются условкой, а человека нет.
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15 час.
Лариса Галахова
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