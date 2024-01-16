Журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак поделился мнением, в соответствии с которым глава киевского режима Владимир Зеленский в будущем испытает сожаление в связи с тем, что стремился к сохранению власти, опираясь на продолжение конфликта в стране.
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