Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Симонова
    Шаман замечательный певец и человек!!!Певец Shaman стал...
  • Betahon
    Пускай встает, как хочет: хоть на колени, хоть раком...Идейные предатели стране не нужны!Чулпан Хаматова г...
  • Сергей Андросов
    Если допрыгнет, плесень хохлятская.Захарова назвала ...

DikGAZETE: Зеленский пожалеет о попытке сохранить власть через боевые действия

DikGAZETE: Зеленский пожалеет о попытке сохранить власть через боевые действия

Журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак поделился мнением, в соответствии с которым глава киевского режима Владимир Зеленский в будущем испытает сожаление в связи с тем, что стремился к сохранению власти, опираясь на продолжение конфликта в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх