Журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак поделился мнением, в соответствии с которым глава киевского режима Владимир Зеленский в будущем испытает сожаление в связи с тем, что стремился к сохранению власти, опираясь на продолжение конфликта в стране.