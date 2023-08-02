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Джокович призвал игроков вступать в созданную им организацию: «Поддерживая PTPA, вы поддерживаете себя. Вы поддерживаете свое будущее»

Это организация, которую они с Вашеком Поспишилом создали для защиты прав теннисистов. Сейчас PTPA выступила видео с выступлением Джоковича, которое называется «Почему сейчас пришло время для PTPA».

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