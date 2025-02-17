Уральские металлурги модернизируют систему складского хозяйства

В Магнитогорске началось комплексное обновление складской территории Торгового дома ММК. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», основная миссия складской площадки в Магнитогорске – оказание сервиса для покупателей, а именно оперативная доставка клиентам любой позиции из широкого ассортимента продукции, включая арматуру, уголок, швеллер, горячекатаный и холоднокатаный прокат, прокат оцинкованный и с полимерным покрытием, сварные трубы, холоднокатаную ленту, профнастил, металлочерепицу, проволоку, гвозди, крепеж, канаты и многое другое (более 10 000 наименований и типоразмеров продукции).