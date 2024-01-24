«Амкал» сыграет с Top Team, а 2Drots – с SD Family в 3-м туре 1XBET MFL

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24 января, среда Alash – Inform, начало в 10:00 «Амкал» – Top Team, начало в 12:00 Aiqyn – SD Youngsters, начало в 14:15 SD Family – 2Drots, начало в 16:30 Примечание: время начала матча – московское.