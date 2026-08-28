Science: дети страдают от высокой температуры сильнее, чем пожилые люди

Международная группа исследователей из Оксфордского университета и их коллеги выявили, что дети в возрасте до 10 лет сталкиваются с разрушительным воздействием экстремальной жары в три раза чаще, чем пожилые люди.
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