Будет вкусно
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Будет вкусно

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Вот такие остренькие огурцы по-грузински готовит соседка: вкусно так, что баночка за день разлетается. А дома сказали, что это "по-корейски"

Вот такие остренькие огурцы по-грузински готовит соседка: вкусно так, что баночка за день разлетается. А дома сказали, что это "по-корейски"

…и готовы за 15 мин. Остренькие, в таком ароматном маринаде, что дух захватывает, кисло-сладкие. И очень хрустящие - но нежно, ловко, звонко.

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