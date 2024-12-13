В рамках проекта «Зима в Москве» легенды хоккея сыграют против команды блогеров

Матч начнется в 15:00 В Москве 14 декабря в рамках грандиозного проекта «Путешествие в Рождество» на ледовом катке по адресу: улица Сухонская, дом 6, строение 1, состоится благотворительный хоккейный матч между командами «Легенды хоккея России» и «Сборная блогеров».