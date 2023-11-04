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Как война Израиля с ХАМАС изменила Ближний Восток: пять новых реалий

Автор фото, Reuters О статье Автор, Джереми Боуэн Должность, Международный обозреватель Би-би-си Один из самых важных аспектов для понимания многочисленных репортажей, аналитических статей и комментариев, появившихся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, — это то, что ни один из их авторов не дает всестороннего представления о происходящем.

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