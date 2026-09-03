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Код 420 — что связывает американских любителей марихуаны с этой цифрой

Код 420 — что связывает американских любителей марихуаны с этой цифрой

В американской наркокультуре число 420 занимает особое место. Его часто можно встретить там, где говорят и поют о марихуане и когда в беседе произносят вслух «420», то это, скорее всего, скрытое приглашение покурить «травку».

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