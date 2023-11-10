Мэр Барнаула поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Вячеслав Франк пожелал сотрудникам и ветераном органов здоровья, добра, мира и благополучия Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, который они отмечают 10 ноября.
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