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Андреа Стелла: «Мы посвящаем эту победу Жилю де Феррану»

Руководитель «Макларена» поздравил Ландо Норриса с победой на Гран-при Майами и коротко рассказал об испытываемых эмоциях.

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