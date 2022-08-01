Здравствуйте, дорогие подписчики и читатели канала, сегодня я бы хотел вам рассказать о чрезвычайном важном событии, которое произошло на днях, а именно о том, что блокада делает Россию доминирующей силой! Проясняется глубокая тактика Путина.