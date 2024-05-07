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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аркадий Шестаков покинул «Барыс»

Нападающий продолжит карьеру в другом клубе. Он играл за «Барыс» с сезона-2019/20.  В прошедшем сезоне Аркадий Шестаков сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (15+10) очков, что стало для него лучшим результатом в карьере.

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