Аркадий Шестаков покинул «Барыс»

Нападающий продолжит карьеру в другом клубе. Он играл за «Барыс» с сезона-2019/20. В прошедшем сезоне Аркадий Шестаков сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (15+10) очков, что стало для него лучшим результатом в карьере.