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Аргументы недели

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Трагедия в Безенгийском ущелье: погибли 11 альпинистов

Трагедия в Безенгийском ущелье: погибли 11 альпинистов

Черекский район, Кабардино-Балкария, 7 сентября 2026 года. Вечером 6 сентября в Безенгийском ущелье на горе Мижирги сошла мощная снежная лавина.

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