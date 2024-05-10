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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль может пропустить второй матч с «Ванкувером» из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» пропустил тренировку

Нападающий «Эдмонтона» может не сыграть во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли против «Кэнакс».

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