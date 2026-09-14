Огненный дождь разом накрыл боевиков: дан жесткий ответ ВСУ за атаки на РФ

Украинские боевики быстро пожалели об атаках на РФ. Мощные взрывы в ночь на 14 сентября прогремели по всей Украине.
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