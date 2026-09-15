Тяжело в учении…

Белорусские военные в период с 15 по 18 сентября проводят командно-штабное учение. Главная цель – обучение органов управления, соединений и воинских частей оперативного командования совместному решению задач в ходе подготовки и ведения стратегической операции ВС.
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