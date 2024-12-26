Песков: Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам на брифинге.
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