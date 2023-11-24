Зарисовка из далекого или не очень будущего ***** В небольшой кабинет вошла девушка лет двадцати. Шесть человек привстали со стульев, но она сделала жест рукой – сидите, сидите.
Укотовители
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Zoia Goldshtab
Плачу!Укотовление-это такая же процедура как усыновление!Вот и будет на земле Счастье!!!!!!!
Ответить
13 час.
Виктория Виктория
Я бы доверила кошаков только бывшему военному, и девочке, которая искала СВОЮ кошку, конкретную.... Остальным - нет.... Возьмите уличного котенка, бездомного брошенного кота; сами его социализируйте, сами походите по ветам, доведите бездомыша, что говорится, до ума... А так на готовое: стерилизованного, привитого - многого не надо.... Я не говорю, что не надо брать из приюта.... Нужно!!! Но сперва оглянитесь вокруг: может ваш питомец ждет вас на улице.....
Ответить
10 час.
ВВ
Виктория Виктория
Ответить
10 час.
Свежие комментарии