Укотовители

Виктория Виктория

Я бы доверила кошаков только бывшему военному, и девочке, которая искала СВОЮ кошку, конкретную.... Остальным - нет.... Возьмите уличного котенка, бездомного брошенного кота; сами его социализируйте, сами походите по ветам, доведите бездомыша, что говорится, до ума... А так на готовое: стерилизованного, привитого - многого не надо.... Я не говорю, что не надо брать из приюта.... Нужно!!! Но сперва оглянитесь вокруг: может ваш питомец ждет вас на улице.....