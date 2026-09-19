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Татар-информ

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Композитор Фирзар Муртазин проголосовал в родной деревне в Буинском районе

Композитор Фирзар Муртазин проголосовал в родной деревне в Буинском районе

Народный артист Татарстана, композитор Фирзар Муртазин принял участие в голосовании в Буинском районе.

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