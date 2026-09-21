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Царьград

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"Продолжайте погибать": аналитик Дэвис заявил о крахе экономики и армии Украины

"Продолжайте погибать": аналитик Дэвис заявил о крахе экономики и армии Украины

ВСУ испытывают серьёзный кадровый голод, а страна столкнулась с нехваткой энергии и потерей промышленных предприятий.

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