В России выступили с предложением об оплачиваемом отпуске для отцов

Инициатива призвана поддержать семью в самый напряженный период, когда помощь отца особенно важна Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой, предложив предоставлять отцам оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней в первые три месяца после рождения или усыновления ребенка.
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