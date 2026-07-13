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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России выступили с предложением об оплачиваемом отпуске для отцов

В России выступили с предложением об оплачиваемом отпуске для отцов

Инициатива призвана поддержать семью в самый напряженный период, когда помощь отца особенно важна Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой, предложив предоставлять отцам оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней в первые три месяца после рождения или усыновления ребенка.

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