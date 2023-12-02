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Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 декабря: Россию накроют аномальные морозы

Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 декабря: Россию накроют аномальные морозы

Неделя с 4 по 10 декабря в России предвещает серьезное похолодание. По прогнозу специалистов Гидрометцентра, страну накроют аномальные морозы, поскольку в среднем температура по регионам будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

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