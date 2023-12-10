Тайриз Халибертон: «Не у каждой команды есть Энтони Дэвис и несколько форвардов под 210 см. Лично для меня это прекрасный опыт»

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон после поражения от «Лейкерс» (109:123) в финале внутрисезонного турнира поделился, что это был хороший опыт для него и команды.
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