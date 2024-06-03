В ГД предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, предлагающий уменьшать транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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