В ГД предложили уменьшить транспортный налог льготным категориям граждан

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, предлагающий уменьшать транспортный налог льготным категориям граждан независимо от мощности двигателя автомобиля, документ имеется в распоряжении РИА Новости.