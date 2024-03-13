Ученые на шаг приблизились к созданию искусственной жизни

Эволюция жизни на Земле — вещь весьма теоретизированная. Хотя существует множество теорий относительно того, как жизнь возникла на нашей планете, некоторые полагают, что все это произошло потому, что РНК начала спонтанно воспроизводить себя.
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