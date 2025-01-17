Решение принято: Германия поставит Украине машины Boxer Первая САУ RCH-155 для Украины. Фото Минобороны ФРГС осени 2022 г.
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Решение принято: Германия поставит Украине машины Boxer Первая САУ RCH-155 для Украины. Фото Минобороны ФРГС осени 2022 г.
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