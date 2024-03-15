Спектакль школьного театра из Останкинского стал лауреатом международного конкурса

Премьерный спектакль «Мелочи жизни» театра «Петрушка» школы №1220 в Останкинском районе стал Лауреатом I степени в номинации «Актерское мастерство» на фестивале международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России».
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