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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» и «Арсенал» заинтересованы в 18-летнем норвежце Нюпане. «Русенборг» оценивает хавбека в 10 млн фунтов

«Канониры» входят в число клубов, заинтересованных в подписании молодого полузащитника «Русенборга», сообщает Telegraph.

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