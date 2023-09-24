Царьград

5 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    А какая раньше, блин, между ними когда то там была огромная любовь... ))) И те, и те-порядочные гниды...Из них сожале...Киев теряет союзн...
  • Ильдус Мамлеев
    И это только начало, то-ли ещё будет.Скрытая польза от...
  • Юрий Кушнарев
    очередной лукавый армянский бред. Сначала закройте посольство пиндосов,потом что-то планируйте,дебилыИмпичмент Пашинян...

Украина приступила к плану по захвату Крыма. Киев перебрасывает войска

Украина приступила к плану по захвату Крыма. Киев перебрасывает войска

Украинские власти приступили к реализации плана по захвату Крыма. В данный момент Киев перебрасывает войска на херсонский участок фронта, готовясь форсировать Днепр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Крайне нериятная ЭТА Б. РОЖАна! Приносит в студию ПЕРВОГО КАНАЛА свою АХхинею а потом несет ее в эфир на весь МИР!!! Остальным тоже нужно фильтровать РОЖИН БАЗАР!!!
Ответить
9 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Все эти силы были сняты с Времьевского участка. И видимо не опасаются за этот участок. Возможно там и нужно посмотреть на предмет движения!
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх