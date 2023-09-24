Украина приступила к плану по захвату Крыма. Киев перебрасывает войска

Крайне нериятная ЭТА Б. РОЖАна! Приносит в студию ПЕРВОГО КАНАЛА свою АХхинею а потом несет ее в эфир на весь МИР!!! Остальным тоже нужно фильтровать РОЖИН БАЗАР!!!

ГБ

Геннадий Бережнов

Все эти силы были сняты с Времьевского участка. И видимо не опасаются за этот участок. Возможно там и нужно посмотреть на предмет движения!