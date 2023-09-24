Украинские власти приступили к реализации плана по захвату Крыма. В данный момент Киев перебрасывает войска на херсонский участок фронта, готовясь форсировать Днепр.
Украина приступила к плану по захвату Крыма. Киев перебрасывает войска
Комментарии
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Александр Николаевич
Крайне нериятная ЭТА Б. РОЖАна! Приносит в студию ПЕРВОГО КАНАЛА свою АХхинею а потом несет ее в эфир на весь МИР!!! Остальным тоже нужно фильтровать РОЖИН БАЗАР!!!
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9 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Все эти силы были сняты с Времьевского участка. И видимо не опасаются за этот участок. Возможно там и нужно посмотреть на предмет движения!
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42 мин.
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