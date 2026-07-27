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Царьград

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Картаполов заявил о фокусе ВСУ на мирных жителях Украины

Картаполов заявил о фокусе ВСУ на мирных жителях Украины

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ сосредотачивают удары на мирном населении Украины, в отличие от российских войск, которые нацеливаются на военные и промышленные объекты для разрушения экономического и военного потенциала.

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