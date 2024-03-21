Туроператоры рассказали о новой стране, куда у россиян неожиданно начал расти спрос

Туроператоры рассказали о новой стране, куда у россиян оживился спрос и начал расти. При этом сознательных усилий для этого Марокко не проявило, так что спрос начал расти неожиданно, хотя от доковидных лет он и отстаёт.
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