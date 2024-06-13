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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хидэтака Миядзаки и другие разработчики хотели бы увидеть ПК-порт Bloodborne, но ...

Хидэтака Миядзаки и другие разработчики хотели бы увидеть ПК-порт Bloodborne, но ...

Хидэтака Миядзаки и другие разработчики хотели бы увидеть ПК-порт Bloodborne, но всё зависит от SonyБлагодаря требовательному игровому процессу и непревзойденному сеттингу Bloodborne стала одним из лучших эксклюзивов для PlayStation.

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