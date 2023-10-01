Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Михеев
    Заняться нечем? Других проблем нет? С ценами на бензин сначала разберитесь.В Госдуме предлож...
  • Ингерман Ланская
    это темы для лодырей, халявщиков и рукожопых - чтобы понытьТолстой рассказал...
  • Cергей Шапорев
    Посмотрел учебник по математике у внучки-первоклассницы! Авторы Моро (умершая) и еще две фамилии! Кошмар! Литературны...Парламентарии про...

День 2 октября в истории

День 2 октября в истории

День среднего профессионального образования. Праздник преподавателей и учащихся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также техникумов был установлен Указом Президента РФ от 25 июля 2022 года по предложению Минпросвещения РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх