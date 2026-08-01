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ГТРК Татарстан

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Аналитик спрогнозировал курс доллара до 80 рублей в начале августа

В начале августа курс доллара, как ожидается, будет находиться в диапазоне 75–80 рублей. Такой прогноз в беседе с RT дал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

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