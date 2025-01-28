Волгоградских аграриев предупредили о возможной вспышке численности мышей

Угрозу озимым культурам Волгоградской области могут представлять мышевидные грызуны, всплеск численности которых возможен из-за понижения температуры, предупреждает 27 января волгоградских аграриев пресс-служба волгоградского отделения Российского сельскохозяйственного центра.
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